Jonge broers riskeren tot 6 jaar cel voor leiderschap in phishingbende: “Ondanks hun jonge leeftijd hadden ze moeten weten dat ze fout bezig waren”

De phishingbende kwam in het vizier van de politie in 2020. Doorheen het onderzoek kon de politie en het parket al zeer snel een duidelijke structuur in beeld brengen. De jongste van de twee broers was volgens hen de leider binnen het digitale luik. “Zo kocht hij via een forum verschillende nummers van potentiële slachtoffers aan en stuurde hij vervolgens op ongeveer 2,5 maanden tijd ruim 120.000 berichten uit”, legde openbaar aanklager Philippe Van Ingelgem op zitting uit.