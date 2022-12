Jonge bestuurder zonder rijbewijs rijdt onder invloed van drugs rond in gestolen auto

Antwerpen/Berchem RECONSTRUC­TIE. Hoe Steven B. (16) slachtof­fer werd van wraakzuch­ti­ge drillrap­pers

Een vete in het gewelddadige drillrapmilieu heeft een eerste slachtoffer geëist in ons land. In een rozentuin in de Wapenstilstandlaan in Berchem vond woensdagmorgen een dodelijke steekpartij plaats waarbij de 16-jarige Steven B. om het leven kwam. Twee verdachten zijn woensdagnamiddag in de regio Aalst gearresteerd. De verdachten zouden wraak hebben genomen voor een eerder incident. Een reconstructie.

22 december