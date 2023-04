Jonge artiesten krijgen podium in Arenberg: “Kansen geven en dromen waarmaken”

‘Moderne professor Gobelijn’ krijgt 40 maanden met uitstel voor aanranding van meisje (11): “Hij wilde een gat in zijn kennis opvullen”

Uitvinder Anthony L. uit Schilde is veroordeeld tot 40 maanden celstraf met volledig uitstel voor de aanranding van een 11-jarige dochter van vrienden, met wie hij een vertrouwensband had. De man die als uitvinder - ‘de moderne professor Gobelijn’ - deel uitmaakte van het tv-programma Team Scheire gaf aan dat het een “eenmalige misstap was uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid.”