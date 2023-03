Jonge artiesten brengen Amerikaanse pianist Irving Berlin terug tot leven voor zijn kleindochter: “130 jaar geleden vertrok hij vanuit Antwerpen naar Amerika voor een beter leven”

Honderddertig jaar geleden is het intussen wanneer de toen nog Joods-Russische Irving Berlin in Antwerpen op een schip van Red Star Line stapt om een beter leven te zoeken in Amerika. De wereldbekende pianist van ‘(I’m Dreaming Of A) White Christmas’ zijn muziek kwam dit weekend niet toevallig tot leven in het museum Red Star Line. Vijf jonge muzikanten interpreteerden zijn werk en stelden het voor aan niemand minder dan de Amerikaanse kleindochter van Irving Berlin. “Jonge mensen met een migratie-achtergrond, ik herken mezelf daarin.”

We schrijven 11 mei 1888 in het Russische Siberië. Israel Beilin wordt geboren in een Joodse familie. Joden worden vervolgd in het Russische rijk op dat moment en massaal naar pogroms - concentratiekampen - gedeporteerd. De familie Beilin vlucht weg uit Rusland en komt in Antwerpen terecht, waar ze via Red Star Line een schip richting de Verenigde Staten neemt. ‘Israel Beilin’ zal zijn naam veranderen in ‘Irving Berlin’ in ‘het land der vrijheid’ en begint piano te spelen. De rest is geschiedenis, met wereldhit ‘(I’m Dreaming Of A) White Christmas’ als visitekaartje.

Honderddertig jaar later na het boorden van de Red Star Line is het Rogier De Vries van de cultuurdienst van de stad die een bijzonder muzikaal project heeft opgestart. Na een begeleidingstraject presenteren vijf jonge artiesten dit weekend hun werk in het museum Red Star Line. “Veel van onze jonge, Antwerpse artiesten herkennen zich in het verhaal van Berlin”, benadrukt Rogier. “De rederij faciliteerde destijds de kans om een nieuw leven te starten aan de andere kant van de wereld. Vandaag geven wij ook kansen aan jonge mensen, hetzij niet meer om financiële maar wel maatschappelijke redenen.”

De muzikanten doen elk hun eigen ding met het oeuvre van Berlin. Zo hoort het publiek naast klassieke piano ook jazz, soul, hiphop en Perzische pop. Die laatste komt van Omid Aghajani, die zelf gevlucht is uit Iran, zoals Berlin dat ooit deed uit Rusland. “Hij heeft de muziek van Berlin geïnterpreteerd als een boodschap voor meer vrouwenrechten, zeker als je ziet wat er in zijn land van afkomst vandaag allemaal gebeurd”, zegt Rogier.

Daarnaast spelen ook Anke Ludwig Quartet, Stripes en Cristina Sapalo ten dans. De concertreeks wordt afgetrapt door Joe Ayoub, die twee jaar geleden pas piano begon te spelen. Een piano die trouwens van Irving Berlin zelf was. Ze is in bruikleen aan Red Star Line, met dank aan Caroline Emmet (61), kleindochter van wijlen Irving Berlin, eregast die op eerste rij zit.

“Tien jaar geleden bij de opening van het museum, was ik hier ook”, herbeleeft Caroline. “Ik ben heel blij dat ik hier vandaag terug ben. Dit project raakt me diep. Jonge mensen die om verschillende redenen naar Antwerpen zijn gekomen en zichzelf uitdrukken met muziek. Mijn familie en ik herkennen ons daar enorm in.”

“Of ik nog veel herinneringen heb aan mijn grootvader? Ja, hij heeft de gezegende leeftijd van 101 jaar gehaald, ik heb hem gekend als kind, maar ook nog als tiener. Ik herinner me hem als een zeer rustig man die het kalmpjes aandeed op het platteland van de staat New York. Iedereen kent hem natuurlijk als muzikant maar voor mij was hij toen in de eerste plaats schilder. Hij wilde namelijk eerst cartoonist worden vooraleer hij bekend werd met zijn composities. Hij schilderde dan portretten, bloemen, stillevens. Ik zie het allemaal nog heel levendig voor mij.”

Irving Berlin heeft voor elk van zijn negen kleinkinderen een lied geschreven. Het lied voor Caroline was nog niet klaar, toen hij overleed. “Enkel de tekst van dat lied bestaat, geen partituren of muziek. Of ik het nummer zelf wil afwerken? Of iemand anders? Neen, dat lied mag blijven in de pure vorm dat het nu is. Het is iets tussen ons. Tussen mijn grootvader en ik.”

Intussen staat organisator Rogier terug op het podium en benadrukt hij nog eens de opzet van het project in sporttermen. “Wie niet investeert in zijn jeugdteams, speelt volgend jaar niet meer in eerste klasse”, lijkt hij daarmee cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) rechtstreeks aan te spreken, die ook op de eerste rij zit.

Wie meer wil weten van de passage van Irving Berlin in Antwerpen, kan terecht in museum Red Star Line. Meer info redstarline.be. Meer over muziek in Antwerpen in dit dossier.

