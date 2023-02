Jonge Antwerpse ondernemers maken van smartphone de ‘ogen’ van slechtzienden en blinden: “Systeem maakte geen enkele fout op 250.000 kruispunten”

AntwerpenVeilig de straat oversteken: best wel een uitdaging in een drukke stad als Antwerpen. En dat is het nog veel meer voor onze blinde of slechtziende medeburgers. Gelukkig is er nu de OKO-app van het Antwerpse bedrijf AYES die je op elke smartphone kunt installeren. Geluidssignalen vertellen je of de lichten op groen of rood staan. “Het maakt ons zelfstandiger”, zeggen Peter Janssens (46) en Kenny Demulder (42), die het systeem met de ‘artificiële ogen’ de voorbije maanden testten.

Artificiële intelligentie (AI) dringt steeds meer ons dagelijks leven binnen. Het is ook het favoriete werkterrein van drie jonge Antwerpse bollebozen. Michiel Janssen (25), zijn broer Vincent (27) en gemeenschappelijke vriend Willem Van de Mierop (25) richtten in 2020 de start-up AYES op. “Een vriend van ons is slechtziend. Daaruit groeide het idee om een camera te ontwikkelen waarmee je veilig over straat navigeert. In de zomer van 2021 begonnen we met de uitbouw van een app.”

Rateltikkers

Hoe het werkt, zagen we donderdag aan het kruispunt van de Scheldestraat met de Vlaamsekaai, naast de werf van het Zuidpark. Peter Janssens had zijn blindegeleidehond Pablo mee, Kenny Demulder had die van hem thuisgelaten. Door de OKO-app te openen en met de smartphone op de verkeerslichten te richten, krijgen ze een signaal dat aangeeft of het rood of groen is. Noem het de draagbare, digitale versie van de ‘rateltikkers’ waarmee 4 op de 10 Antwerpse kruispunten zijn uitgerust. Peter en Kenny zijn twee van de honderd testers die het systeem op punt hielpen te stellen.

Quote Hoe we weten wáár een licht precies staat? Door de camera van de gsm te bewegen. Zodra die een licht in het vizier krijgt, klinkt er geluid. We kunnen ons nu met meer zelfstan­dig­heid door het verkeer begeven. We moeten minder vaak om hulp vragen. Peter Janssens

“Voor slechtzienden is er een rood en groen scherm”, zegt Peter. “Hoe we weten wáár een licht precies staat? Door de camera van de gsm te bewegen. Zodra die een licht in het vizier krijgt, klinkt er geluid. We kunnen ons nu met meer zelfstandigheid door het verkeer begeven. We moeten minder vaak om hulp vragen.”

Kenny Demulder: “Een kruispunt kan ingewikkeld zijn, met meer dan vier armen. Maar in de testfase met de app (internationaal, tot in Japan toe, red.) is er 250.000 keer een straat overgestoken zonder fouten.”

Te stil?

Peter Janssens: “Soms moeten we op ons gehoor vertrouwen. Dat is zo als er geen verkeerslichten zijn. Mijn hond herkent ook zebrapaden, maar die heb je niet overal. Het ‘stille’ verkeer – elektrische auto’s en fietsen – is ook lastig. Te veel fietsers denken dat ze bij wijze van spreken overal voorrang hebben.”

De app leert constant bij door de opstapeling van data. Ook het herkennen van bus- en tramnummers zit weldra in het pakket. Voor de drie oprichters van AYES gaat het nu razendsnel. Willem Van de Mierop: “Via een Franse investeerder haalden we 1 miljoen euro op. We testen de app nu in twintig landen. Binnenkort starten we in 20 Amerikaanse steden.” (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Vlaams minister Bart Somers (Open Vld) met rechts naast hem schepen Erica Caluwaerts (Open Vld) en links van hem Kenny Demulder (met de smartphone) en Michiel Janssen (een van de drie oprichters van het bedrijf AYES). © PhT

Ook de stad Antwerpen zag meteen brood in een samenwerking. “We gaven een subsidie van 75.000 euro”, zegt schepen van Innovatie Erica Caluwaerts ( Open Vld). “Innovatieve technologie kan het comfort en de leefbaarheid in de stad verhogen. AYES is daar een sprekend voorbeeld van.”

Toegankelijkheid

Met Erica Caluwaerts kwamen ook haar collega-schepenen Karim Bachar (Vooruit) en Annick De Ridder (N-VA) een kijkje nemen. Van Vlaamse kant was minister Bart Somers (Open Vld) op het appél. “Antwerpen is mentorstad ‘Toegankelijkheid’ binnen ons Plan Samenleven, goed voor een totaal budget van 14,1 miljoen euro. De stad moet werk maken van een algehele toegankelijkheid in openbare gebouwen en parken. In Vlaanderen zijn 200.000 mensen slechtziend en 10.000 mensen blind. Het grote voordeel van de OKO-app van AYES is dat je de infrastructuur van kruispunten niet hoeft te veranderen.”

Karim Bachar, schepen van Gelijke Kansen, is benieuwd wat een evaluatie van de app na zes maanden zal opleveren. “We zien het zo breed mogelijk. Gebruiken ook slechtziende 65-plussers bijvoorbeeld de app vaak? Het kan best dat er bepaalde aanpassingen nodig zijn.”

Kenny Demulder en Peter Janssens vragen intussen ook aandacht voor de veilige inrichting van de ontelbare werven in de stad. “Een correcte afsluiting, zonder open hekken, is van levensbelang. Zelf ben ik al een keer of zes in een werfput terechtgekomen”, besluit Kenny.

De OKO-app is in heel België bruikbaar.

Volledig scherm Willem Van de Mierop, Michiel Janssen en Vincent Janssen van AYES, met tussen hen in Peter Janssens met blindegeleidehond Pablo. © PhT

