Jonas Verdyck ook onschuldig voor ontvoering minderjarige jongen na diefstal iPhone broertje: “Onvoldoende bewijs.”

Antwerpen/EssenHet is vandaag een goede dag voor Jonas Verdyck (22) uit Essen. Niet enkel kreeg hij vrijdagnamiddag te horen dat hij niet naar de gevangenis hoeft voor de moord op zijn vader Adel Mabrouk (60), maar het hof van beroep verklaarde hem vandaag ook onschuldig voor de vermeende ontvoering van een minderjarige jongen. Jonas vermoedde twee jaar geleden dat de zus van de jongen de iPhone van zijn broertje had gestolen en zou hem daarom in zijn auto hebben gesleurd.

Op 16 juli 2020, twee weken voor de fatale schoten die hij loste op zijn vader, raakte Jonas Verdyck nog betrokken bij de zogezegde ‘ontvoering’ van een 14-jarige jongen. Toen één van zijn jongere broers terugkwam van de speeltuin bij hun huis en ontdekte dat zijn iPhone weg was, concludeerde Jonas dat het toestel wellicht gestolen was. Samen met zijn kameraad Amin T. (26), die tijdens het assisenproces trouwens ook als getuige optrad, wilde hij de zaak ophelderen.

Vanaf dan waren er twee versies van wat er gebeurd zou zijn. Volgens Jonas en Amin gingen ze ‘s anderendaags naar de speeltuin en vonden ze de 14-jarige jongen, wiens naam Jonas’ broer had laten vallen als één van de aanwezigen op het speelplein. Het werd duidelijk dat de zus van die jongen mogelijk de iPhone had meegenomen, waarop Jonas vroeg of ze met hem mee konden gaan naar zijn ouderlijk huis om de situatie uit te klaren. De jongen zelf beweerde op een later punt echter dat het tweetal hem al schreeuwend in een auto zou hebben gesleurd en hem nadien ook nog een pak slaag zouden hebben gegeven.

Onvoldoende bewijzen

In eerste aanleg kregen Jonas en Amin 8 maanden cel voor de ‘ontvoering’ van de jongen, terwijl Jonas zelf ook nog een boete opgelegd kreeg voor het bezit van een illegaal stroomstootwapen. Zijn advocaat, Loïc Cerulus,liet tijdens de zitting van 20 september al merken dat hij het gek vond dat de zaak überhaupt tot in de rechtbank was geraakt. “Enkel het minderjarige ‘slachtoffer’ getuigt dat hij tegen zijn wil in de auto is gesleurd, maar die bewering wordt niet gestaafd door de feiten”, pleitte hij. “Er hadden in deze zaak wel 20 getuigen verheldering kunnen bieden, maar geen van hen zijn verhoord.”

Quote Hoewel de verbalisan­ten een 15-tal jongeren aantroffen op het bewuste speelplein­tje, werd niet overgegaan tot identifica­tie of verhoor van deze getuigen, die nochtans een objectief relaas hadden kunnen weergeven van de feiten.

Hij tekende beroep aan en het hof boog zich over de kwestie. Over het illegaal wapenbezit bestond geen twijfel, dus dat deel van het vonnis bleef overeind. De rest moest echter grondig op de schop. “Het hof is van oordeel dat het strafdossier onvoldoende objectieve bewijzen bevat om boven elke redelijke twijfel te besluiten tot de schuld van beklaagden.” zo staat te lezen in het arrest.

15 onverhoorde getuigen

Het hof erkende dat er, buiten de verklaring van het 14-jarige slachtoffer, weinig andere bewijzen waren voor de schuld van Jonas en Amin. “Beide beklaagden legden nog dezelfde avond op 16 juli 2020, onmiddellijk na tussenkomst door de politie, een eensluidende verklaring af waaruit blijkt dat het slachtoffer zelf vrijwillig in hun auto is gestapt waarna ze naar het huis van het slachtoffer zijn gereden.”

“Ook stelt het hof vast dat in de initiële melding werd meegedeeld dat aan een speelpleintje een jongen van 14 jaar in elkaar was geslagen en in een auto was gesleurd,” zo ging het verder. “Niet alleen komt dit relaas niet overeen met de eigenlijke verklaring van het slachtoffer. Bijkomend dient te worden vastgesteld dat, hoewel de verbalisanten een 15-tal jongeren aantroffen op het bewuste speelpleintje, niet werd overgegaan tot identificatie of verhoor van deze getuigen, die nochtans een objectief relaas hadden kunnen weergeven van de feiten. Ook wordt geen melding gemaakt van mogelijke verwondingen bij het slachtoffer.”

Daarmee is de kous dus af. Een vrijspraak voor het hof van beroep en een minimale straf in het hof van assisen. Daar stond hij deze week terecht omdat hij zijn vader met vijf kogels om het leven heeft gebracht. Jonas Verdyck zal in ieder geval voldoende vertelstof hebben voor de komende weken.

LEES OOK: