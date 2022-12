Jinnih Beels bezoekt blokkende studenten in IKEA

Voor deze editie van STUDY360 verzamelde STAN, het Antwerpse studentenplatform, 26 Antwerpse organisaties en bedrijven, die sinds maandag 5 december tot donderdag 3 februari unieke studieplekken aanbieden. Die locaties zijn goed voor meer dan 470 studieplekken. Een primeur aan deze 8ste editie is de samenwerking met de IKEA-vestiging in Wilrijk. IKEA stelt haar restaurant op de Boomsesteenweg ter beschikking als studieplek. Zo kunnen ook studenten van de ‘buitencampussen’ zoals campus Drie Eiken of campus Groenenborger, die voordien enkel in de binnenstad konden studeren, nu ook terecht op een bijzondere bloklocatie dichterbij.

Mooi voorbeeld

“Studenten hebben nood aan stille studeerruimtes en plekken om samen te kunnen blokken, zeker tijdens de examenperiode”, aldus Beels. “Study360 is voor hen dus een zeer welgekomen initiatief, maar daarnaast is het voor hen ook een manier om Antwerpen en enkele unieke plekken in onze stad te ontdekken. We vinden het als stad dus belangrijk om die locaties te blijven faciliteren. Niet alleen in de binnenstad, maar ook voor studenten van campussen verderaf. Daar is IKEA een mooi voorbeeld van.”