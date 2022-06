Jeugdhuis Youth Zone op Luchtbal opent nieuwe locatie

Antwerpen Advocaten halen alles uit de kast om veroorde­ling in 'Operatie Sky' te vermijden: “Het hangt met plak- en knipwerk aan elkaar, is dat bewijsmate­ri­aal?”

De euforie rond de operatie Sky ECC, zeg maar de Whatsapp van de Antwerpse drugsmaffia, is weggeëbd. Nog geen enkele drugscrimineel in Antwerpen werd veroordeeld. Hun advocaten voeren een procedureslag die voor veel vertraging zorgt. De volgende dagen moet de rechtbank in enkele processen de knoop doorhakken: zijn de bewijzen die speurders uit de miljoenen ontcijferde Sky ECC-berichten distilleerden, betrouwbaar en voldoende voor zware veroordelingen? Of zijn de procedureklachten terecht en lonkt de vrijspraak?

