Jeugdboekenmaand wil opnieuw 25.000 Antwerpse jongeren bereiken: “Voorlezen aan de rand van het bed van een kind, dat koester je voor altijd”

Met het cultuurfestival ‘Kabaal’ is de Jeugdboekenmaand voor de derde keer vrolijk ingezet in bibliotheek Permeke. Het hele weekend lang kunnen kinderen tussen 3 en 15 jaar er gratis deelnemen aan workshops en lezingen van gekende auteurs. Met het thema GELUK hopen de organisatoren dat de smartphone even plaats maakt voor een boek: “We hopen dat deze maand ook jongeren voor wie het minder zelfsprekend is eens naar de bib durven gaan.”

‘De fijn-zo-flamingo en de pret-pelikaan’: met deze eerste verzen van Joke Van Leeuwens ‘Geluksvogels’ is het thema van de jeugdboekenmaand wel duidelijk. Het gedicht van de Nederlandse schrijfster - bekend van het kinderboek ‘Ik ben hier!’ - pronkt een maand lang naast een echte ‘geluksvogel’ op de koer van bibliotheek Permeke. Daar werd vanochtend het cultuurfestival ‘Kabaal’ afgetrapt. Iets wat een stad als Antwerpen zeker ten goede komt, aldus Van Leeuwen. “Boeken lezen is op alle manieren belangrijk. Kinderen herkennen er dingen in, het maakt hun eigen universum vaak beter en het zorgt voor de ontwikkeling van de taal.”

Quote Van de bib-pas maken 90.000 leden gebruik, dat is één vijfde van de Antwerpena­ren Schepen voor Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA)

Van Leeuwen onderstreept in het kader van de Jeugboekenmaand ook het belang van voorlezen: “Het schept een band tussen de voorlezer en de persoon aan wie voorgelezen wordt. Zo’n moment aan de rand van het bed van een kind, koester je voor altijd. ” Daarbij meent de schrijfster, die in Antwerpen woont, dat boeken lezen bijdraagt tot de creativiteit van een kind: “Met evenementen zoals dit zorgen we er dus voor dat kinderen in aanraking komen met literatuur, iets waar we als maatschappij over moeten waken.”

Volledig scherm Jeugdboekenmaand. Joke Van Leeuwen is een gekende Nederlandse schrijfster die in Antwerpen woont. © Grâce Verellen

Voor iedere activiteit waar kinderen en jongeren aan deelnemen bij ‘Kabaal’ krijgen ze een gelukskaart. Wie drie kaarten heeft verzameld, mag in de bib aan het Rad van Geluk gaan draaien en wint een leuke geluksbrenger. Op deze manier worden kinderen gestimuleerd om een heleboel straffe organisaties uit de buurt te gaan ontdekken, aldus de organisatoren Stefaan Boonen en Wout Schildermans, respectievelijk kinderboekenschrijver en illustrator Melvin: “We verwachten komende twee dagen zo’n 700 bezoekers per dag. We hopen dat het festival ook mensen voor wie het minder vanzelfsprekend is eens naar de bib durven te komen om van het aanbod te proeven. En dat kan op een leuke en laagdrempelige manier zoals met slam poetry en workshops.” Voor het festival werd een werkingsbudget van 35.000 euro voorzien, van verschillende sponsors en de stad Antwerpen.

Ook in ziekenhuizen

De stad Antwerpen gaat traditiegetrouw ook de samenwerking aan met vrijetijdsorganisaties en instellingen uit het culturele veld. Verschillende socio-culturele organisaties worden betrokken, zowel binnen de stedelijke als de niet-stedelijke context. In alle Antwerpse bibs, maar ook in de cultuurcentra, ontmoetingscentra, jeugddiensten, bij tal van literaire en culturele partners en zelfs in ziekenhuizen PAOLA en Jan Palfijn zullen in maart geluksactiviteiten doorgaan.

Volledig scherm Jeugdboekenmaand. Het complementariaat. © Grâce Verellen

Nog tot 31 maart zullen bibliotheken symbolisch ‘ministeries van geluk' heten. Schepen voor Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) -voor één keer schepen van Geluk- hoopt op een mooie opkomst: “We bereiken doorgaans 25.000 Antwerpse kinderen tijdens deze leesmaand en ook deze editie hopen we dat ze het taal- en leesplezier ontdekken. We merken dat er nog veel gelezen wordt in onze stad: van de bib-pas maken 90.000 leden gebruik, dat is één vijfde van de Antwerpenaren.”

Jeugdboekenmaand is een initiatief van Iedereen Leest. Wie graag een gratis activiteit meepikt tijdens ‘Kabaal’, kan hier het programma bekijken.

Volledig scherm Het gedicht van Joke Van Leeuwen voor de Jeugdboekenmaand in bibliotheek Permeke op het De Coninckplein. © Grâce Verellen

