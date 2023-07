Jeugd en onderwijs domineren 21 juli-speech De Wever: “Wat we nodig hebben, zijn jongeren die zeggen: ik word de beste meubelmaker, bakker of slager van Antwerpen”

“Leren zwemmen dreigt enkel voor elite te worden”: raakt instructie­bad Groenen­hoek gerepa­reerd tegen start schooljaar?

Zwemmen staat onder druk in de stad. Door een gebrek aan personeel zijn niet alle stedelijke zwembaden- en vijvers altijd even lang geopend deze zomer en intussen is het lek van het kinder- en instructiebad in zwembad Groenenhoek in Berchem nog stééds niet gemaakt, nadat scholen en clubs er al heel het jaar niet kunnen zwemmen. “Het bad zal terug in gebruik zijn tegen de start van het schooljaar”, verzekert sportschepen Peter Wouters (N-VA).