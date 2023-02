JEAN sur MER The Shop schenkt non-alcoholische sparkling tea en mocktail tijdens Tournée Minérale

Een alcoholvrije maand leeft ook bij de klanten van JEAN sur MER The Shop. “Via Instagram hebben we onze volgers bevraagd. Daaruit bleek dat 67 procent van de respondenten deelneemt aan Tournée Minérale. We willen hen daarin tegemoet komen door ons aanbod aan alcoholvrije alternatieven uit te breiden”, aldus Matthias Wagemans van JEAN sur MER The Shop. “In onze bistro zetten we een non-alcoholische sparkling tea van wijnhandel Basalt. op onze kaart. Het is een soort alcoholvrije cava. Gezond, want het drankje is honderd procent natuurlijk en suikerarm. Daarnaast creëren we een lekkere mocktail met gember. Verder verkopen we in onze winkel ‘Mimea Harmony’ uit Kapellen. Dat alcoholvrij distillaat bevat onder andere smaaktoetsen van rozemarijn, tijm, een vleugje peer en ook granaatappel.”