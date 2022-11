“Je neefje moet mijn mensen met rust laten. Of hij vliegt de lucht in”: drugsbende die afrekent met concurrent riskeert tot 7 jaar cel

Antwerpen REEKS. Restau­rants per budget: 6 keer eten onder 10 euro in Antwerpen

Lekker gaan eten in Antwerpen? Wij lijsten vijf weken lang op waar je dat het beste kunt doen, per budget dat je eraan wilt geven: onder de 10, 25, 50, 75 en 100 euro per persoon. Deze week: 6 adresjes in Antwerpen waar je nog kunt gaan eten onder de 10 euro: van heerlijke soep tot fancy kebab en lekkere frietjes.

5 november