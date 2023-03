“Je hebt geen idee wat je hebt aangericht”: ketting van Martino’s overleden papa gepikt op Reverze

“Wat een ongelofe­lij­ke rotdag”: personeel Delhaize in Deur­ne-Noord is woedend en houdt winkel de héle week dicht

“We staken. En niet alleen vandaag. Nog de hele week zijn we dicht.” De beslissing van de directie om álle Delhaize-supermarkten zelfstandig te maken, is bijzonder slecht gevallen in Deurne-Noord. Bij Delhaize Bosuil, waar zo’n 65 mensen werken, legde het personeel onmiddellijk het werk neer. Nog de hele week blijft de winkel gesloten. “We gaan het spelletje hard spelen.”