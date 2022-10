Jan Decleir, Els Dottermans en Tom Lanoye steunen cultuurstudenten na schrappen subsidies: “Het cultuurbeleid is erop gericht een bepaald soort Vlaanderen door onze strot te rammen”

In het nieuwe begrotingsakkoord van de stad, bleek vorige week dat de cultuursector één van de slachtoffers van besparing is. Naast het niet indexeren van jaarlijkse cultuursubsidies, werd de jaarlijkse projectsubsidiepot van 720.000 euro volledig geschrapt. Die besparing treft vooral jonge kunstenaars, die beroep doen op die subsidies om hun eerste projecten op poten te zetten en zo hun professionele carrière kunnen lanceren.

Daarom komen de studenten van het Koninklijk Conservatorium deze week elke dag samen voor het stadhuis om te protesteren, lessen te volgen én hun talenten te tonen. “Ik zit in mijn derde jaar acteren op het Conservatorium”, legt Tibbe Walckiers uit, één van de drijvende krachten achter het protest. “Na mijn master zou ik normaal gezien een project kunnen starten, dat ik dan kan presenteren in bijvoorbeeld De Studio of Monty. Door het schrappen van de projectsubsidies, zal dat heel moeilijk worden. En het is zelfs mét heel moeilijk om een professionele carrière te starten in de cultuurwereld.”

“Geen voorkeursbehandeling”

“Daarom staan we hier vandaag, net zoals de komende dagen”, gaat Mil Saeve verder, ook student op het Conservatoruim. “We blijven demonstreren tot er naar ons geluisterd wordt en we nodigen Antwerpenaars uit om met ons mee te komen doen, onze lessen te volgen, mee te spelen, te luisteren. We zijn er ons van bewust dat niet enkel de cultuurwereld getroffen wordt. We nodigen dan ook andere sectoren uit deze week, mensen uit de zorg, uit het sociaal veld, maar evengoed spoorwerkers, of mensen zonder papieren. Wij vragen helemaal niet om een zogezegde voorkeursbehandeling, we vragen om toekomst, om perspectief.”

Iemand die recent nog beroep kon doen op de geschrapte projectsubsidies, is theatermaker Lauranne Paulissen, die vorige week uitpakte met haar voorstelling ‘Martha de Krankzinnige’ in Monty. “Dat stuk werd honderd jaar geleden geschreven door de Antwerpse Anna de Peuter, toen al met dank aan subsidies. Vorige week heb ik mijn eigen interpretatie van haar stuk kunnen brengen, óók met subsidies. Ik ben heel dankbaar dat de stad mij de kans heeft gegeven iets te doen aan gendergelijkheid in de theaterwereld. Ik heb als jonge maker in een kwetsbare positie, kansen en ruimte gekregen om te groeien. Het is schrijnend om te zien hoe - honderd jaar nadat Anna de Peuter dit stuk schreef - die kansen de nieuwe generatie ontnomen wordt.”

Ook Donia Shahali deed in het verleden beroep op projectsubsidies. “Ik heb daar destijds een nieuw jazzfestivalletje op het Eilandje mee kunnen financieren”, herbeleeft ze. “We hebben daar de carrière van acteur, zanger en theatermaker Jaouad Alloul mee gelanceerd, het is mooi om te zien hoe we hem in de laatste jaren hebben zien groeien. Zonder die projectsubsidies, geen nieuwe Jaouad Alloul. Ik ben zelf ook kunnen groeien en heb nu van het cultuurleven mijn voltijdse job kunnen maken. Ik heb daar nog geen moment spijt van gehad. Dat mensen jonger dan mij dit niet meer gaan kunnen, is een aanslag op onze stad.”

Dottermans, Decleir en Lanoye

Ook grote televisiesterren protesteren zaterdagmiddag mee voor het stadhuis. “Hier staan we weer. Déjà vu. Drie jaar geleden bespaarde N-VA op cultuur vanuit Vlaanderen en nu vanuit de stad”, benadrukt actrice Els Dottermans. “Als je moet besparen, bespaar dan niet op onze kinderen. Projectsubsidie is de kweekvijver van toekomstig talent. Als je niet investeert in jeugdvoetbal, krijg je geen nieuwe Kevin De Bruyne of Eden Hazard. Als je niet investeert in jonge kunstenaars, is er straks geen cultuur meer”, besluit Dottermans, terwijl er luid naar cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) geroepen wordt richting het Schoon Verdiep.

Wie nog al op dat Schoon Verdiep gestaan heeft, is acteur Jan Decleir, hetzij in de hoedanigheid van Sinterklaas. “Schepen Nabilla, er zijn dit jaar énkel stoute kinderen!”, hint Decleir naar zijn oude rol. “Je hebt met niemand gesproken over deze beslissing”, spreekt hij Ait Daoud nog steeds rechtstreeks aan. “Maak dan gebruik van diezelfde stilte en schroef die beslissing stilletjes terug. Dan hebben we het er niet meer over.”

Ook auteur en gewezen stadsdichter Tom Lanoye maakt zich kwaad. “De restauratie van het stadhuis heeft meer gekost dan twintig jaar cultuuropleiding in Antwerpen samen”, hekelt Lanoye. “We zouden onze parttime burgemeester en non-bestaande cultuurschepen willen vragen niet meer over subsidie te spreken, maar over investering. Dat het om een investering gaat, is duidelijk, ik ben daar zelf een goed bewijs van. Onze jonge kunstenaars zijn het slachtoffer van een cultuurbeleid dat er enkel op gericht is een bepaald soort Vlaanderen door onze strot te rammen. Onze beleidsmakers handelen alsof ze eigenaar zijn van de Vlaamse kunsten. Maar ze zijn hoogstens beheerder. Belabberde beheerder.”

Schepen Ait Daoud reageerde vorige week al dat ze met pijn in het hart haar verantwoordelijkheid genomen heeft. “Veel pijn, weinig hart”, hebben de cultuurstudenten daarop te zeggen.

