Jan De Zutter legt de tijd stil in zijn pastels: “Ik teken elke dag om met de werkelijkheid om te kunnen gaan”

AntwerpenWie zich overlevert aan de landschappen van Antwerpenaar Jan De Zutter (60), verdwaalt in tijd en ruimte. Je blijft gefascineerd kijken naar de opspattende golven en de jagende wolken in zijn pastels. “Tekenen is ongelooflijk helend voor mij. Je zit in het nu en nergens anders.”

De Zutter heeft lastige jaren achter de rug. Zijn artistiek talent wierp hem een reddingsboei voor zijn burn-out, maar maakte ook een cirkel rond. Naast studies kunstgeschiedenis volgde De Zutter tekenen en schilderen in avondschool. Toen kruiste eerst de journalistiek zijn pad, later ging hij voor politicus Steve Stevaert werken. Daarna werd hij woordvoerder van Europees parlementslid Kathleen Van Brempt (Vooruit).

Gecrasht

Tot donkere gedachten hem bijna kopje onder deden gaan. “Het onbeantwoorde klimaatprobleem, het groeiende populisme: het maakte me depressief.” De Zutter keerde terug naar een oude liefde: hij ging weer tekenen. “Dat ik met pastels begon, was ook wel toeval. Ik wilde kleurpotloden kopen, maar nam pastelkrijtjes mee. Ik begon te ‘prutsen’, maar ik werd er beter in.”

Een fameus understatement wel. De Zutter werkt snel, maar beschikt over véél techniek. En hij laat ruimte om zichzelf te verrassen. Zo hangen er in de tentoonstelling drie fascinerende ‘doosjes’, getekend in oliepastel, waardoor je nog méér naar een schilderij lijkt te kijken. “Ik heb landschappen van 19de-eeuwse Amerikaanse tonalisten geïnterpreteerd (bekend zijn George Inness en James McNeill Whistler, red.). Door het kleurenpalet te beperken, creëer je een bepaalde sfeer en tint.” (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Enkele werken van Jan De Zutter in de galerie in de Wolstraat. © Klaas De Scheirder

De Zutter tekent elke dag. “Dat ritme leg ik mezelf op om met de werkelijkheid om te kunnen gaan. Ik heb veel gehaald uit zenmeditatie. Die leert je dat 99 procent van wat je als mensen zit te denken, flauwekul is. Láát de gedachten gewoon komen en ga er niet in mee. Daarom is tekenen zo helend. Ik hoef geen verhaal te vertellen, mij gaat het om het wonder van het moment. Het krijtje verplicht je dingen te doen die je nooit hebt gedurfd.”

Emotie

Opvallend: veel van zijn pastels zijn aan de kleine kant. “Ik wil mijn werk niet te duur maken. Telkens iemand blij wordt van wat ik teken, emotioneert me dat. Ooit vertelde een vrouw me dat ze bijkomend in de horeca was gaan werken om een werk van mij te kunnen betalen. Zoiets ráákt je.”

Info: Pastels, Galerie Verbeeck-Van Dyck, Wolstraat 32, 2000 Antwerpen. Tot 8 oktober 2022, wo-za-zo van 13-18 uur. Of op afspraak: 0475-342388.

