Jambon wil bekijken of er toekomst is voor Jazz Middelheim

De ondernemingsrechtbank sprak begin deze maand het faillissement uit van Jazz en Muziek, dat Gent Jazz en Jazz Middelheim organiseert. Het rommelde al langer binnen de organisatie. Organisator Bernard Flamang lag in conflict met zijn raad van bestuur en was sinds maart niet meer betrokken bij de organisatie van beide festivals. De schuldenberg bleek torenhoog.

Antwerps schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) verklaarde dat het faillissement niet per se het einde van Jazz Middelheim hoeft te betekenen. “We zijn bereid daaraan mee te werken”, zei ze over een mogelijke doorstart. “Een faillissement betekent nog niet dat het doek voor dat iconisch festival valt.”

“Ik sta ervoor open om met de stad Antwerpen te gaan kijken wat er eventueel nog mogelijk is in het concrete geval van Jazz Middelheim”, zei Jambon donderdag op zijn beurt.

Zorgen over organisatie

De minister bevestigde dat er al enkele jaren zorgen waren over de organisatie achter de festivals, die deels met Vlaamse subsidies werkte. “Er werden in de toezichtsverslagen van de administratie herhaaldelijk opmerkingen gemaakt over het feit dat de organisatie zich niet conformeerde aan de richtlijnen van het besluit over goed bestuur, over het personeelsverloop en over de hoge verliezen die steeds verder opliepen”, aldus Jambon.