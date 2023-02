Jambon bezoekt Antwerpse nooddorp: “Fier op opvang van Oekraïners, maar moeten hen aan het werk krijgen”

Antwerpen “Ik ben fier op de opvang van zo vele duizenden Oekraïners in Vlaanderen, maar we moeten hen nog meer aan het werk krijgen.” Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) verklaard tijdens een bezoek aan het nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen op de Antwerpse Linkeroever. Ministers Bart Somers (Open VLD) en Matthias Diependaele (N-VA) vergezelden Jambon.

Bijna een jaar na de start van de oorlog in Oekraïne vangt Vlaanderen al (of nog steeds) 31.748 Oekraïners op. 1.450 personen worden opgevangen in de nooddorpen van Antwerpen en Mechelen, in april opent in Gent nog een nooddorp voor 600 mensen. 6.250 personen zijn tijdelijk gehuisvest in door lokale besturen gecreëerde opvangplaatsen. De rest richtte zich tot de reguliere woonmarkt of andere initiatieven.

“Op zo’n korte tijd dit realiseren is een echte prestatie”, stelt Jambon. “Ook dit nooddorp is goed georganiseerd, met tal van faciliteiten. Natuurlijk wil je hier als gezin niet de rest van je leven doorbrengen. De meeste mensen willen nog steeds graag zo snel mogelijk terugkeren naar hun land, maar intussen vangen wij hen op, voorzien we taallessen en begeleiden we hen naar werk.”

“Werk aan de winkel”

Op dat laatste vlak is er nog “werk aan de winkel”, zegt Jambon echter. “Tot op vandaag heeft slechts 23 procent van de Oekraïners op beroepsactieve leeftijd werkervaring opgedaan in Vlaanderen, terwijl dit in Nederland oploopt tot 70 à 80 procent”, zegt hij. “De federale regering heeft destijds wat snel voor een systeem met leefloon gekozen. Wij denken dat er wel een som geld moet worden gegeven, maar dat er dan afhoudingen zouden moeten gebeuren voor huisvesting en dergelijke. Waarschijnlijk zouden mensen dan iets gemotiveerder zijn om werk te zoeken. Maar we doen nu binnen het bestaande systeem wat we kunnen.”

