“Jade heeft een laatste knuffel en kus aan mama en papa gegeven en haar mooie blauwe oogjes voorgoed gesloten": meisje (5) overleden na moedige strijd tegen kanker

“Jade heeft een laatste knuffel en kus aan mama en papa gegeven, haar laatste adem uitgeblazen en haar mooie blauwe oogjes gesloten. Nu heeft ze rust gevonden.”

Met die mooie woorden kondigde de familie woensdagmiddag op sociale media het overlijden van Jade aan. Het meisje van vijf kreeg twee jaar geleden de diagnose ‘epithelioid angiosarcoma’. Simpel gezegd: tumoren in de cellen van de bloedvaten. Ook het beenmerg van Jade - toen nog een vrolijke kleuter met een bos blonde krullen en felblauwe ogen - was aangetast. De vooruitzichten waren niet goed: Jade kreeg van de dokters 30 tot 50 procent kans om te genezen.

Machteloos

“Je voelt je machteloos”, getuigde papa Glenn in de zomer van 2021 moedig in onze krant over de ziekte van zijn dochter. “We zijn eerder dit jaar ons tweede kindje al verloren tijdens een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. En dan komt dit nieuws er nog bij. Je kunt wenen en boos zijn. Maar dat helpt niets aan de situatie. Het enige wat we kunnen doen, is er zijn voor haar.”

Meteen werd chemotherapie opgestart. Het meisje onderging de behandeling moedig. “Jade zelf blijft superflink: ze maakt zelfs grapjes over haar haartjes die uitvallen”, aldus papa Glenn.

Snoeihard verdict

De behandelingen leken eerst aan te slaan. Begin dit jaar leek het er zelfs op dat Jade volledig zou herstellen. Maar het geluk was van korte duur. De kankercellen keerden terug, véél agressiever dan voordien. De dokters kwamen ditmaal met een snoeihard verdict: Jade zou niet meer genezen. De jongste tijd was de kleuter regelmatig opgenomen in het kinderziekenhuis van het UZA, waar ze zware morfinepleisters tegen de pijn kreeg.

“De pijn is wel al beter, al klaagt Jade wel nog over hoofdpijn. Ze heeft ook veel vocht in de beentjes en haar buikje is opgezet. Voor de rest slaapt ze heel veel”, luidde een update van ouders Glenn en Yasmine uit het ziekenhuis eerder deze maand.

Morfinepleister

Na een kort verblijf thuis, werd Jade vijf dagen geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Mama Yasmine legde uit waarom: “Mama helemaal niet oké, dus hebben we de beslissing genomen om terug in opname te gaan. Jade vandaag ook niet op haar gemak. Extra pijn. Extra morfinepleister. Mijn hartje! Wij zien u begot zo graag.”

De laatste dagen verslechterde Jades toestand alsmaar. Nu heeft het moedige meisje afscheid genomen van haar lieve ouders en haar mooie blauwe oogjes voorgoed gesloten.

