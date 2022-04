Jaarlijkse valentijnssymposium van UAntwerpen focust op vaccinatie

Het Valentijn Vaccinatiesymposium is een organisatie van het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (Universiteit Antwerpen) en het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid. Beide partners slagen er jaarlijks in een interessant programma in elkaar te boksen, niet te missen voor allen die betrokken zijn bij vaccinatie in Vlaanderen.

De naam verraadt dat het symposium telkens rond Valentijn wordt ingepland. Voor de jubileumeditie in 2022 wilden de organisatoren het symposium live laten plaatsvinden. In februari was dat door de toen geldende coronamaatregelen nog niet mogelijk en dus werd er geopteerd voor vrijdag 29 april.

Wetenschappelijke studies

In de voormiddag komen de aanwezigen alles te weten over vaccineren in COVID-19-tijden bij zuigelingen, adolescenten en zwangere vrouwen. De resultaten van wetenschappelijke studies naar de vaccinatiegraad in die verschillende categorieën worden toegelicht door onderzoekers van UAntwerpen en KU Leuven. Nadien kunnen de deelnemers het expertenpanel uitgebreid vragen stellen over de COVID-19-vaccins.

In de namiddag staan er onder meer presentaties op de agenda over hoe Kind & Gezin en de CLB’s zich in de praktijk ingezet hebben om de reguliere vaccinaties in Vlaanderen uit te voeren en in te halen, tijdens en ondanks de COVID-19-crisis.

De Vlaamse vaccinatiecentra vallen ook in de prijzen. Om 15.15 uur houdt Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding, de afsluitende toespraak.