Italiaanse kunstenares experimenteert met licht in nieuwe expo op het Zuid

Antwerpen Kunstwerk van Congolese kunstenaar krijgt vaste plek aan de Kaaien

Beeldend kunstenaar Sammy Baloji maakte op uitnodiging van Kunst in de Stad een nieuw kunstwerk voor de stedelijke collectie kunst in de publieke ruimte. Het monumentale bronzen sculptuur, getiteld ‘The Long Hand’, krijgt een permanente locatie op de Cockerillkaai ter hoogte van de Zuidersluis. Het is het eerste werk van een Congolese kunstenaar dat een vaste plek krijgt in de publieke ruimte van de stad.

3 juni