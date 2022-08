ISVAG wil huidige installatie met 20 jaar verlengen, milieuorganisaties dienen bezwaar in

Afvalverbrander ISVAG wil op de plaats van de huidige verbrandingsoven langs de A12 in Wilrijk een nieuwe installatie bouwen. Maar de vergunning daarvoor werd dit voorjaar door de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigd, onder meer omdat alternatieve locaties – in de Antwerpse haven bijvoorbeeld - onvoldoende onderzocht waren. De Raad vernietigde eveneens de vergunning voor de bestaande installatie. Wel gaf het ISVAG zes maanden de tijd om een nieuwe vergunning te verkrijgen. Krijgt het die niet, dan moet de verbrandingsoven in oktober van dit jaar onherroepelijk dicht.

Onlangs raakte bekend dat ISVAG een vergunning voor de komende twintig jaar voor de bestaande oven probeert te verkrijgen. Volgens de afvalverbrander is de installatie op de huidige locatie noodzakelijk om het afval van 1,06 miljoen mensen in 36 gemeenten te blijven verwerken.

Bezwaarschrift

Een mogelijk verlenging van twintig jaar is dik tegen de zin van Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Natuurpunt: zij hebben een bezwaarschrift ingediend. Volgens de milieuorganisaties is het “oplappen van een afgeleefde oven op die locatie een slecht idee”.

Bovendien, zo stellen de organisaties, zou de vergunningsaanvraag nauwelijks verschillen van de vorige. “Voor zo’n grote installatie met aanzienlijke effecten op de luchtkwaliteit en het klimaat moeten vergunningsdossiers grondig en correct worden voorbereid”, vindt Tycho Van Hauwaert van BBL. “Je kan er nooit vanaf komen door snel een bijlage te plakken aan een oud MER (milieu-effectenrapport, red.).”

Alternatieven uitgesloten

BBL en Natuurpunt vrezen dat een verlenging van twintig jaar voor de huidige oven zal betekenen dat betere alternatieven in die periode uitgesloten blijven. “Nochtans gelden bij zo’n lange verlenging dezelfde bezwaren van de milieubeweging als tegen de nieuwe afvalverbrandingsoven”, klinkt het. “Dit decennium moet Vlaanderen net minder afval gaan verbranden en meer inzetten op de circulaire economie. Ook moeten we een versnelling hoger schakelen voor de uitrol van warmtenetten. En dat op plekken waar die restwarmte het best rendeert. Dat is in de haven. Tot slot moeten afvalcentrales fundamenteel minder CO2 uitstoten om de klimaatopwarming tegen te gaan. Op al die criteria scoort een verlenging van de oude oven van ISVAG heel slecht.”

Eerder diende de Antwerpse oppositiepartij Groen ook al bezwaar in tegen de plannen. “ISVAG is zich ten volle bewust van zijn omstreden locatie en toch permitteert het zich een vergunning van twintig jaar aan te vragen. Dat is veel te lang. Onaanvaardbaar voor ons. De huidige locatie is hiervoor niet geschikt”, aldus gemeenteraadslid Ilse van Dienderen (Groen).

“Bovendien is het schandalig dat het openbaar onderzoek van de vergunning pal in het midden van de vakantieperiode loopt”, gaat van Dienderen verder. “Op deze manier is inspraak van de bevolking niet mogelijk. Op de infovergadering van 2 augustus waren slechts vier mensen aanwezig.”

