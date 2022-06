Issa (32) reisde de wereld rond met presidenten en schittert morgen op het Theaterplein met zijn band: “Als je gehaast bent in Senegal, wandel je best niet naast me”

De cappuccino is nog niet besteld of Issa Ndour (32) haalt zijn Kora, een soort Afrikaanse harp, al boven. Terrasjesgangers kijken nieuwsgierig op wanneer hij er zachtjes op begint te tokkelen. Evengoed nam hij een gitaar, fluit of djembé mee: zijn repertoire beslaat meer dan tien instrumenten. “Je viens d’une famille de griots”, vertelt hij al spelend. “In onze cultuur betekent dat dat ik ben opgevoed met verhalenvertellers en muzikanten rond me. Van generatie op generatie wordt de passie voor muziek doorgegeven. Ik kan me geen dag herinneren dat er geen muziek in huis klonk. Vanaf mijn geboorte groeide ik op met instrumenten in mijn handen.”