Is Borgerhout ondanks zwartste punt van Vlaanderen meest verkeersveilige district? “Als het aan ons ligt, wordt heel Borgerhout één grote fietsstraat”

Drugsver­slaaf­de jongeman (20) riskeert contactver­bod met eigen familie: “Maar hij is zo lief wanneer we hem in de gevangenis bezoeken”

“Hij hoort niet thuis in de gevangenis, hij heeft hulp nodig.” Emotionele woorden van een mama in de rechtbank, over haar zoon Taissir B. (20). Nochtans was het hele gezin burgerlijke partij tégen de drugsverslaafde jongeman, nadat hij een schrikbewind voerde in huis en zijn zus fysiek aangevallen had. Vandaag beslist de rechter of hij nog in de buurt van zijn familie mag komen.