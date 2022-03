INTERVIEW. Tom Borremans (35), geestelijke vader van Sociaal Incapabele Michiel: “Hij gaat naar de psycholoog, maar ik dus ook. Zalig dat iemand naar je ‘bullshit’ luistert”

Sociaal Incapabele Michiel, maar ook De Verhulstjes, Kriske Toebak en Debation Island: het zijn maar enkele van de geesteskinderen van Tom Borremans. What you see is what you get: Borremans neemt geen blad voor de mond, en voor ons én het speciaalbier zakt hij met plezier af naar de Spéciale Belge Taproom in het hippe PAKT in Berchem. Plezier zit in alles wat hij doet, al was zijn leven als kind niet altijd een ‘ponykamp’: “Moppen maken is een manier van je positie in een groep te bestendigen, maar ook om je onzekerheid te maskeren.”