INTERVIEW. Brandon Wen (29), één jaar directeur van de Antwerpse Modeacademie: “Ik heb lesgeven te hard geromantiseerd”

“Dat geld op de achterbank? Dat zal iets van een 300.000 euro zijn. Nee wacht, 30.000”: autover­huur­der krijgt celstraf voor witwasprak­tij­ken

Autoverhuurder Fouad El O. is veroordeeld omdat de federale wegpolitie vorig najaar maar liefst 242.000 euro cash in zijn Volkswagen Golf had gevonden. Waar dat geld vandaan kwam, kon de eigenaar van Vip Car Rent niet uitleggen. Hij is veroordeeld tot 18 maanden celstraf wegens witwassen van een crimineel vermogen.