Interventie loopt op wieltjes: politie kan dealer op rolschaatsen klissen

LEVENSVER­HAAL. Stefan Aerts (60), oprichter Childhome, overleden na moedige strijd tegen kanker: “Zijn glimlach en levens­vreug­de blijven ons bij”

Stefan Aerts (60), de oprichter van producent van baby- en kinderspullen Childhome, is overleden. Een verhaal dat begon vanuit de eigen garage als invoerder om later meer dan 500 artikelen zelf te maken en te verspreiden over 60 landen. Tot in de zomer van 2020 hij het verdict kanker kreeg. ‘Never ever give u’’ was het motto. Maar na een lange en moedige strijd moest Stefan toch opgeven. “De wereld is een bijzonder persoon verloren.”