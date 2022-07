Internetsensatie Average Rob zet boel op stelten aan Antwerpse Havenhuis

Oud-Turnhout Granaat ontploft aan Kempense villa van omstreden horecaman Douwe V.

Op de oprit van de villa van discotheekuitbater Douwe V. in Oud-Turnhout is afgelopen nacht een handgranaat ontploft. Er is alleen materiële schade. Een raam van de villa sneuvelde en de auto die op de oprit stond liep schade op aan de carrosserie.

21 juli