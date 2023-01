Internationale busmaatschappijen verhuizen van Astridplein naar Rooseveltplaats

Knokke/Antwerpen Handtasdie­ven riskeren tot 43 maanden cel: "92-jarige vrouw werd slachtof­fer”

Twee mannen riskeren in de Brugse rechtbank celstraffen van 19 en 43 maanden voor enkele handtasdiefstallen en hun illegaal verblijf in België. De beklaagden beroofden onder meer een 92-jarige vrouw in Knokke, maar sloegen ook toe in Antwerpen.

24 januari