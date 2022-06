Internationale brouwers, ‘mindfucktasting’ en ‘Bolleke Hop’ in primeur: Waagnatie twee dagen lang walhalla van het bier

Helemaal nieuw is BEER EXPERIENCE niet. In 2016 probeerde Waagnatie ‘BrouwPlus’ van de grond te krijgen, maar gooide de handdoek een jaar later in de ring: “Op vraag van Waagnatie heb ik tijdens de eerste lockdown het concept herbekeken”, aldus organisator Luc De Raedemaker, al twaalf jaar actief in de biersector en directeur van Brussels Beer. “We hebben de imperfecties en schoonheidsfoutjes eruit gehaald en lanceren het opnieuw met een modern imago.”