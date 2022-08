Internationaal geseinde Hongaarse crimineel gearresteerd door prostitutieteam

deurne 16-jarige Britt uit Deurne veilig en wel teruggevon­den

Britt, het 16-jarige meisje uit Deurne dat al sinds eind juni vermist was, is veilig en wel teruggevonden. Dat meldt Child Focus. Exacte informatie over haar verdwijning ontbrak al die tijd. “We missen haar ongelofelijk hard”, vertelde haar vader recent nog in een korte reactie.

6 augustus