Installatie om afscheid te nemen van een dierbare definitief gevestigd op de Gerlachkaai

Stad Antwerpen opende in 2017 deze asbezorgingssite met de naam ‘Memento Scaldis’, ofwel ‘Afscheid aan de Schelde’. Aan een apart terras met enkele zitbanken is een installatie voorzien met een beweegbare en kantelbare arm. In het midden staat een meerpaal om de urne op te leggen tijdens het afscheidsmoment. Via de installatie kan een zee-urne veilig worden toevertrouwd aan de Schelde. Wie dat wil kan er ook de scheepsbel laten luiden en er is voldoende horeca in de buurt voor een eventueel aansluitend afscheidsmoment.