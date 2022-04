Inschrijvingen Port of Antwerp Marathon geopend

Antwerpen Plezier­vaart in Willemdok al maanden gegijzeld door kapotte Kattendijk­sluis: “Oplossing beloofd in weekends, maar het is wachten op bevesti­ging”

Het léék goed nieuws voor de pleziervaart in het Willemdok: tot de Kattendijksluis weer werkt, kunnen de jachten in het weekend via de Van Cauwelaertsluis naar de Schelde. Patrick Van den Bulck, zaakvoerder van de jachthaven, wachtte vrijdagnamiddag echter nog op groen licht van het havenbestuur. Mogelijk lukt het dit weekend dus nog niet.

1 april