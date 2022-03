Inrijpaviljoen naast monumentaal gerechtsgebouw wekt ergernis en verbazing: “Onbegrijpelijk dat dit is toegelaten”

Antwerpen Toekomst­ver­bond na vijf jaar ‘opgefrist’: “Tegen september beslissing over extra overkappin­gen, sneltrams en Tijsmans­tun­nel”

Het Toekomstverbond van overheid en burgerbewegingen wil tegen september knopen doorhakken over extra overkappingen voor de Oosterweelverbinding. Daarnaast wil men ook klare wijn schenken over een sterker Antwerps sneltramnet én over de tweede Tijsmanstunnel. “We spreken over een pakket van 2 tot 2,5 miljard euro extra dat nu op tafel ligt”, zegt Manu Claeys (stRaten-generaal).

16:24