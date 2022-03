Innovatieve wetenschappers krijgen AHA!-awards

AntwerpenOp dinsdagavond 15 maart werden in het Antwerpse Provinciehuis de AHA!-awards 2021 uitgereikt. Bij deze uitreiking kregen zowel vernieuwende onderzoekers als innovatieve bedrijven een plekje in de spotlights.

Antwerpen telt veel innovatieve ondernemingen die in hun sector internationaal aan de top staan. Het wetenschappelijk onderzoek van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen vindt ook steeds vlotter de weg naar het bedrijfsleven. Maar dat innovatieve karakter blijft al te vaak in de schaduw, want heel wat bedrijven en wetenschappers focussen in de eerste plaats op hun activiteiten en komen nog te weinig naar buiten met hun verhaal.

Vernieuwende kracht

De Antwerp Innovation Night wil de samenwerkingsverbanden tussen onderzoekers en ondernemers versterken, zodat zij samen het verschil kunnen maken. De tweede editie van de Antwerp Innovation Night werd georganiseerd door Antwerp.SRL, een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Antwerpen en Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen Waasland, met ondersteuning van Provincie Antwerpen. Blikvangers op het event? De AHA!-awards. Die brengen de creativiteit en de vernieuwende kracht van de regio breder onder de aandacht.

Net zoals bij de eerste editie in 2019 konden wetenschappers die met vernieuwend onderzoek bezig zijn, in de prijzen vallen. Er werd zowel een gerenommeerde wetenschapper (Achieved) als een veelbelovend talent (Promising) in de bloemetjes gezet. Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen Waasland reikte voor de eerste keer twee awards uit aan Antwerpse ondernemingen. De Innovatieprijs ging naar een bedrijf dat al meer dan vijf jaar actief is op de markt, en uitblinkt op het vlak van vernieuwing. De ‘One-to-watch’-award bekroonde dan weer een veelbelovende start-up.

Producten met probiotica

Sarah Lebeer was de winnaar in de categorie Promising. Zij is onderzoeksprofessor en hoofddocent aan het departement Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Antwerpen. In 2020 startte ze het Isala-project rond women’s health. “Deze AHA!-award is een heel fijne erkenning. Met mijn team van bio-ingenieurs doe ik onderzoek in een heel nieuw domein binnen de biotechnologie: het veld van het microbioom en levende biotherapeutische producten. We stonden bijvoorbeeld mee aan de wieg van het Antwerpse biotechbedrijf YUN NV, dat huidproducten met probiotica op de markt brengt.”

Jan Sijbers, winnaar in de categorie Achieved, is professor in Medical Imaging aan UAntwerpen. Zijn expertise ligt bij magnetische resonantie beeldvorming, - reconstructie, -verwerking én -analyse. HB Antwerp won in de categorie One-to-watch. Dit jonge bedrijf zet de nieuwste technologieën in en laat zo een frisse wind waaien door de traditioneel conservatieve diamantwereld. Textgain kreeg de Innovatie-award. Textgain, spin-off van UAntwerpen, is een taaltechnologiebedrijf dat programma’s ontwikkelt die zelf leren en voor doorbraken zorgen in de artificiële intelligentie.