Innige kus tussen energieministers Zuhal Demir (N-VA) en Tinne Van der Straeten (Groen): opvallende reclamestunt van energieleverancier

ANTWERPENNa de kus tussen Sovjetpresident Brezjnev en DDR-leider Honecker op de restanten van de Berlijnse Muur is er nu ook de innige kus tussen de Vlaamse en federale ministers voor energie Zuhal Demir (N-VA) en Tinne Van der Straeten (Groen). Het is de opvallende campagne van energieleverancier Bolt: “Met een verzoenende boodschap de klimaatcrisis overwinnen.”

Een opvallend graffitikunstwerk dook woensdagmiddag op in het hartje van Antwerpen. Passanten zagen hoe de kunstenaars een wel erg innige kus tussen Demir en Van der Straeten vormgaven. Met de boodschap “Mijn God, help ons, samen deze klimaatcrisis overwinnen” is het een overduidelijke parodie op het graffitiwerk op de restanten van de Berlijnse Muur, waarop gewezen Sovjetpresident Leonid Brezjnev en DDR-leider Erich Honecker - verantwoordelijk voor dezelfde Berlijnse Muur - net niet de liefde bedrijven. Op het originele werk is de tekst “Mijn God, help mij, deze dodelijke liefde te overleven” te lezen.

Reclamestunt

Het gaat om een reclamecampagne van de Brusselse energieleverancier Bolt. “We hopen met deze actie de politiek wakker te schudden en de muur tussen de Vlaamse en federale regering af te breken”, verwijst CEO Pieterjan Verhaeghen symbolisch naar de val van de Berlijnse Muur. “Om op die manier zo snel mogelijk een solidair en duurzaam klimaatbeleid te kunnen uitbouwen. Wel 47 procent van alle landgenoten blijkt namelijk geen vertrouwen meer te hebben in de huidige energiemarkt.”

“Dat er veel nervositeit is over de huidige energiesituatie, is geen verrassing. Nog uit ons eigen onderzoek blijkt dat 70 procent van de Belgen zich zorgen maakt over de bevoorrading van energie. Dat betekent niet dat de bezorgdheid voor het klimaat op de achtergrond verdwijnt, want net geen 70 procent vraagt zich af of onze regeringen wel voldoende maatregelen nemen om de klimaatdoelstellingen te halen.”

Gebrek aan samenhangend beleid

“Er is in ons land veel enthousiasme en motivatie om bij te dragen in de strijd tegen klimaatverandering. Gebruik dat enthousiasme dan ook”, hekelt Verhaeghen. “Schets een duidelijk toekomstbeeld met een gericht, breed gedragen plan en neem iedereen, van investeerder tot man in de straat, mee in dat verhaal”, richt de CEO zich tot de ministers.

Verhaeghen verwijst ook naar de ambitie van de toenmalige paars-groene meerderheid in 2003 om tegen 2025 richting een geleidelijke kernuitstap te gaan, waarna vorige week alsnog beslist werd - door opnieuw een overwegend paars-groene regering - om twee kernreactoren nog tien jaar langer in gebruik te houden. “Er is duidelijk een gebrek aan een samenhangend plan dat gedragen wordt over partij- en gewestgrenzen heen, gericht op hernieuwbare energieproductie.”

Gezond verstand

De muurschildering van Demir en Van der Straeten is te bewonderen op de Leopoldplaats in het hartje van Antwerpen. Het gaat om een werk van kunstenaars Koen Deweerdt en Mike Suarez.

Ministers Van der Straeten en Demir reageerden intussen al sportief. “Je kan rekenen op mijn passie Zuhal, maar laten we het vooral professioneel houden”, aldus de Groen-minister. “Communistische broederkussen zijn zelden goed nieuws voor de bevolking”, reageert Demir. “Ik hoop dat onze samenwerking op basis van feiten en gezond verstand verloopt en niet op basis van ideologische liefde.”

