Initiaties op het parcours WB veldrijden op Linkeroever

Antwerpen Ilse van Dienderen leidt Groen-frac­tie naar verkiezin­gen in 2024 en begint aan bikkelhard begrotings­de­bat: “Niet onder de indruk van wat Vooruit presteert in bestuur, je ziet waar macht ligt”

Komende week is het ‘money time’ in het stadhuis. De begrotingsdebatten in de commissies worden door de forse besparingen van het stadsbestuur ongetwijfeld bikkelhard. “Er is een groot probleem met de investeringen. De stad schuift erg veel door naar 2024 en later”, zegt een bezorgde Ilse van Dienderen. Zij is de nieuwe fractieleider bij Groen, veruit de grootste oppositiepartij.

21 november