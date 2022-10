Ineos zet licht op groen voor nieuwe ‘circulaire’ productielijn in Antwerpse haven

Antwerpen Restaura­tie iconisch Brouwers­huis start midden november: “Pand staat symbool voor meest roemrijke periode van Antwerpen”

De langverwachte restauratie van het iconische Brouwershuis op het Eilandje — een van de laatste relicten van de Gouden Eeuw van Antwerpen — gaat midden november van start. Het einde van de werken is voorzien in de loop van 2024, waarna het pand “een passende invulling” krijgt. Behoren tot de mogelijkheden: een educatief project, een micro-brouwerij of een ontmoetingsplek.

17 oktober