Industriebrand op site afvalverwerkingsbedrijf aan Boomsesteenweg in Wilrijk: “Blijf weg van de rook”

Antwerpen Man zwaarge­wond nadat hij aan woning wordt neergesto­ken, ex-vriend opgepakt voor poging tot moord

Vrijdagochtend heeft er een steekpartij plaatsgevonden in de inkomhal van een woning aan de Bouwensstraat in Borgerhout. De feiten gebeurden rond 8 uur. Het slachtoffer is zwaargewond, maar volgens de politie niet in levensgevaar. De politie arresteerde de ex-vriend van het slachtoffer.

18 maart