Indrukwekkend programma van ‘Zomer van Antwerpen’ gelost

Antwerpen Beerschot in rouw na overlijden Jos Van Hout (89): de materiaal­man die een clubicoon werd

Voetbalclub Beerschot is in rouw. Vanochtend is Beerschots eremateriaalman Jos Van Hout op 89-jarige leeftijd overleden. De altijd goedlachse Van Hout, die een eeuwigheid materiaalman was van de eerste ploeg, lag al een tijdje in het ziekenhuis. “Na de dood van Rik Coppens werd Jos hét clubicoon.”

30 mei