Inbrekersduo probeert raam in te slaan bij juwelier aan Botanic Sanctuary

“Rond 18.20 kregen we de melding dat twee personen wilden inbreken door een raam in te slaan met een zware hamer,” aldus Wouter Bruyns van Politiezone Antwerpen. Het inbrekersduo had zijn zinnen gezet op de etalages van juwelier Granada Gallery in de Botanic Sanctuary aan de Lange Gasthuisstraat. “De verdachten zijn evenwel niet binnen geraakt en sloegen op de vlucht. We hebben in de buurt nazicht gedaan aan de hand van een beschrijving die getuigen hadden doorgegeven, maar dat leverde geen resultaat op.”