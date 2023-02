Inbreker op heterdaad betrapt

“Eén kleine insecten­beet kan je leven verwoesten”: Ariane lijdt al 43 jaar helse pijnen, dochter Amber zoekt 100.000 euro voor medicijn

Niet meer kunnen werken, reizen, wandelen. Alsmaar moeilijker uit je woorden kunnen komen. En ernstige weefsel- en orgaanklachten. Sinds Ariane Verstappen (55) uit Antwerpen 43 jaar geleden door insecten is gebeten, zijn de gevolgen voor de vrouw niet te overzien. Om haar mama’s pijn ietwat te verzachten, zamelt dochter Amber (31) nu geld in voor een nieuw medicijn. Maar dat kost 100.000 euro. “Elk klein bedragje helpt.” Ze doen het verhaal: over de lijdensweg, weggelachen worden door dokters, en Arianes liefde van haar leven.