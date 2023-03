Inbreker gevat na vlucht over daken en tuinen

Het was een bewoner van de Bloemstraat die dinsdagochtend de politie verwittigde nadat hij een inbreker had betrapt in een garage. De verdachte was via een binnenplein gevlucht over de daken. Het snelleresponsteam kwam ter plaatse en deed nazicht op de daken en in verschillende tuinen, maar aanvankelijk werd de verdachte niet gevonden. De fiets die hij had willen stelen werd wel gerecupereerd.