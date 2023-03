In het spoor van weerman Frank Deboosere: ontdek wetenschappelijke feitjes tijdens groene fietstocht van Londerzeel naar Antwerpen

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van het afscheid van weerman Frank Deboosere, die mag genieten van zijn welverdiende pensioen. Zo fiets je van Londerzeel naar Antwerpen langs allerlei punten die met wetenschap te maken hebben.

Deze route brengt je van treinstation naar treinstation. Dat is een concept dat Frank, die een fervent fietser is, geregeld toepast om de actieradius van wat je kan zien tijdens je fietstocht groter te maken. Je ontdekt meer over dit concept op zijn website onder de rubriek ‘fiets’. Frank is naast (oud-)weerman ook een ‘man van de wetenschap’. Daarom kom je op deze route ook langs heel wat plekjes die op een of andere manier verbonden zijn aan de wetenschap.

Hof te Melis in Lippelo

Je vertrekt in Londerzeel voor een fietstocht van net geen 45 kilometer. Je houdt een eerste keer halt aan de Herbodinnenmolen in Malderen. Deze watermolen dateert van het einde van de achttiende eeuw en werd later nog wel een paar keer verbouwd. Wanneer je Malderen eenmaal achter je hebt gelaten rijd je door de Kasteeldreef in het Lippelobos. Middenin het bos staat het kasteel Hof te Melis. Hoewel er al in de vijftiende eeuw vermelding is van een kasteel op deze plaats dateren de meeste gebouwen van het eerste kwart van de twintigste eeuw. Ze zijn opgetrokken in neo-Vlaamserenaissancestijl.

Via Lippelo, Liezele en Bornem kom je aan de Scheldeoever in Hingene. Niet ver van het Kasteel d’Ursel zie je daar aan de dijk een paviljoentje staan, dat de naam ‘De Notelaer’ draagt. De Notelaer werd van 1790 tot 1974 gebruikt als jachtpaviljoen in het hertogelijk domein van de familie d’Ursel en staat nu open voor het grote publiek. Je kan het gebouw bezoeken met een audiogids. Op het domein bevindt zich ook het Scheldemuseum en je kan er wandelen over het bosleerpad en een literair dijkpad. Een beetje verderop in Wintam neem je de overzet naar Rupelmonde.

Jachtpaviljoen De Notelaer in Hingene vind je op een ietwat onverwachte plaats aan de Scheldedijk in Hingene.

Nadat je de Schelde hebt overgestoken ben je aangekomen in het Waasland in de provincie Oost-Vlaanderen. In Rupelmonde vind je enkele historische gebouwen, waaronder de Graventoren, lichtschip De Westhinder en de Getijdenwatermolen. Die laatste is de enige overgebleven molen in Europa die graan kan malen door het gebruik van de getijden. Het dorpje aan de Schelde was ook de geboorteplaats van Gerardus Mercator, een van de grootste aardrijkskundigen die in onze streken heeft geleefd. Aan hem danken we onder meer de mercatorprojectie en de term ‘atlas’, een verzamelboek van kaarten over de Aarde en het heelal.

Vanuit Rupelmonde rijd je naar Kruibeke en uiteindelijk richting de veerboot door de polders. De polder in Kruibeke is een oplossing op de natuur gebaseerd om overstromingsgevaar tegen te gaan. Er is zelfs Pakistaanse interesse om die techniek ver buiten België toe te passen. Eenmaal de Schelde weer over kom je in Hoboken aan. Daar kan je even halt houden en wandelen door de prachtige Hobokense Polder, gelegen bij het gelijknamige treinstation. De Hobokense Polder is een van de mooiste groene plekjes van de stad. Tijdens je wandeling ontdek je bossen, waterplassen en ook een wei met Gallowayrunderen.

Hobokense Polder

Langs de Hobokense polder en de wijk Nieuw-Zuid rijd je vervolgens Antwerpen binnen. Je slaat af richting het Vlinderpaleis en neemt daarna de Leien tot aan het Stadspark. Daar kan je even een ommetje maken naar de Botanische Tuin aan de Leopoldstraat, die vrij te bezoeken is. Je vindt hier een groot aantal uitzonderlijke bomen en struiken. De collectie kruiden telt meer dan tweeduizend stuks. Steek je vervolgens weer de Leien over, dan kom je aan het Stadspark. Ook het statige stationsgebouw van Antwerpen-Centraal is dan niet ver weg. Na een korte passage aan het station fiets je zuidwaarts naar de laatste halte op deze route: het station van Berchem.

De Botanische Tuin in Antwerpen

