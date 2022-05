IN BEELD. Zo hebt u hem nog nooit gezien: Bart De Wever speelt overtuigende gijzelnemer tijdens oefening van politie en brandweer

Antwerpen ‘Droom­speel­tuin’ moet zorgen voor groener Kiel

Het district Antwerpen heeft, samen met stedelijke basisschool Creatopia, in hartje Kiel een zogenaamde ‘droomspeeltuin’ onthuld. Daarin neemt de natuur het over. De ‘droomspeeltuin’ is een actie van ‘Buurt in Bloei’, een groenproject van het district.

17:17