IN BEELD. Tiende editie Antwerp Fashion Weekend

Antwerpen Infrabel probeert nieuwe werknemers te scoren in Olympisch Stadion

Beerschot moest zijn laatste thuismatch van zijn voorlopig laatste verblijf in de hoogste voetbalklasse achter gesloten deuren spelen. Toch waren er 300 zitjes bezet in het Olympisch Stadion tijdens de wedstrijd tegen Club Brugge: spoorwegbeheerder Infrabel heeft 300 openstaande technische vacatures in Vlaanderen en wou dat aan de tv-kijker laten weten.

1 april