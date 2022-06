IN BEELD: synagoge in Bouwmeesterstraat is na vijf jaar volledig gerenoveerd

Veel synagogen in Antwerpen zitten verscholen achter gewone gevels. Hoogstens kan je aan de joodse symbolen aan de deur zien dat het om een gebedshuis gaat. Niet zo voor de ‘Hollandse Synagoge’ in de Bouwmeesterstraat op het Zuid in Antwerpen. De synagoge in neoromaanse en oosterse stijl heeft een imposante middenkoepel en twee koepeltorens. Binnenin bestaat het gebouw uit onder meer een driebeukige hal. Het was in 1891 de eerste imposante synagoge die in Antwerpen gebouwd werd, opgericht door afstammelingen van joden uit Nederland, die in de zeevaart actief waren. Vandaar de naam ‘Hollandse synagoge’. Het gebouw is beschermd als monument ‘Synagoge Shomre Hadas’ sinds 1976.