IN BEELD. Stilte vult Antwerpen-Centraal: spoorpersoneel legt werk 24 uur neer

Antwerpen Gault&Millau-restaurant geeft ‘kookshow’ tijdens culinair festival Smaakmees­ters: “Mogelijk pakken we het volgend jaar nog grootser aan”

Voor gastronomisch genot moest je dit weekend in Antwerpen zijn. Over de hele stad serveerden honderd horecazaken proevertjes voor voorbijgangers en organiseerden ze workshops en blind tastings tijdens het culinaire festival Smaakmeesters. Bien Soigné, 13/20 in Gault&Millau, maakte van de gelegenheid gebruik om zijn bekende risotto in een outdoor cookingshow te demonstreren.

2 oktober