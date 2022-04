IN BEELD. Start Ronde 2022 met 75.000 fans versus start Ronde 2021 met... 0 fans

ANTWERPEN Hakim Chatar en Jolien Roets doen het nu ook samen op de radio: “Met Q-DOWNTOWN op zoek naar jong talent met verschil­len­de culturele achtergron­den”

Deejays en radiomakers Jolien Roets en Hakim Chatar zijn niet enkel een liefdeskoppel, ze doen het nu ook samen op de digitale radiozender ‘Q-DOWNTOWN’ onder de vleugels van Qmusic. Op het creative content-festival Point Of U zullen ze dit weekend nieuw, jong talent sprokkelen om mee te werken aan hun hiphop- en r&b-kanaal. “Het is belangrijk dat alle jongeren gerepresenteerd worden op de radio, we vinden die ook, zeer organisch, absoluut niet geforceerd.”

