IN BEELD. Met de roltrap langs de ‘Oosterweelkunstwerken’: “Viaducten en fly-overs lijken beeldhouwwerken”

AntwerpenLantis, de bouwheer van Oosterweel, heeft kunstfotografe Isabelle Pateer gevraagd om een reeks constructies in beeld te brengen. Het resultaat is te zien op 30 meter diepte, in de Antwerpse Voetgangerstunnel.