IN BEELD. Kampioenschap papieren vliegtuigjes gooien op de Universiteit Antwerpen: “De beste editie tot nu toe”

Antwerpen Wist je dat ... de gevel van het Centraal Station er niet altijd hetzelfde heeft uitgezien?

In 1905 werd het Antwerpse Centraal Station in gebruik genomen, met een prachtige gevel met torentjes en gouden versieringen. Vandaag de dag is het stationsgebouw in zijn oorspronkelijke staat hersteld, maar wist je dat de gevel van het station er niet altijd zo heeft uitgezien?

